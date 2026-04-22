Tencent и Alibaba обсуждают инвестиции в DeepSeek, оцениваемый в $20 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китайские технологические гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. ведут переговоры об инвестициях в ИИ-стартап DeepSeek, сообщает The Information.

Источники издания отмечают, что обсуждаемые условия предполагают оценку DeepSeek выше $20 млрд.

По их словам, стартап привлечет внешний капитал впервые.

DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн создал ИИ-стартап в 2023 году.

DeepSeek получила широкую известность в начале 2025 года, когда она выпустила ИИ-модель, сопоставимую по результатам с американскими конкурентами, несмотря на ограниченный доступ Китая к передовым технологиям и международным специалистам. С тех пор компания сохраняет высокий темп новых релизов. Важным отличием DeepSeek от американских конкурентов OpenAI и Anthropic является то, что ее модели имеют открытый исходный код и доступны для бесплатного скачивания.