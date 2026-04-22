Ассоциация пивоваров заявила о необходимости мер господдержки для отрасли

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отечественное пивоварение, снизившее производство продукции в 2025 году почти на 1% до 901 млн декалитров, нуждается в комплексе мер господдержки, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов на пресс-конференции в среду.

"По большому счету, для развития нашей отрасли необходима целая система мер поддержки. Мы о них говорим неоднократно. Здесь речь идет о субсидировании и налоговых льготах, стимулировании отечественной селекции ячменя и хмеля, развитии отрасли пищевого машиностроения", - заявил он.

Говоря о техническом оснащении отрасли, Мамонтов отметил, что все технологическое оборудование, которое сейчас используется на предприятиях, было закуплено в начале 2000-х годов. "Имеется реальный технологический износ с учетом санкционных мер, оборудование, по сути, все импортное. Нам необходимо развивать отечественное машиностроение", - сказал Мамонтов.

По его словам, пивовары также нуждаются в смягчении фискальной нагрузки на отрасль, в предсказуемой налоговой политике, которая давала бы стимулы для развития и понимание перспектив на ближайшие несколько лет.

Как сообщил на пресс-конференции директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, в 2025 году бюджет получил 273 млрд рублей акцизов от производства пива. "Это 40% всех акцизных поступлений от алкогольной продукции", - уточнил он.

По его словам, с учетом мультипликативного эффекта вклад пивоваренной отрасли в ВВП РФ составляет 0,92%. "Мультипликативный эффект от отрасли огромный", - подчеркнул он.

Как сообщил Мамонтов, снижение производства происходит и в этом году. В первом квартале - минус 3,7%. "В принципе цифра не критически страшная, но она показывает тенденции влияния внешних факторов на развитие индустрии", - сказал он.