Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью (июньский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель) из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2760 пунктов во главе с металлургами и нефтяниками, во "втором эшелоне" раллировали на треть бумаги "Евротранса".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2761,64 пункта (+0,1%), индекс РТС просел до 1159,98 пункта (-0,4%). Лидерами роста выступили акции "Северстали" (+2,6%), АФК "Система" (+2,4%), "ММК" (+2,3%), но просели бумаги ВТБ (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составил 74,9995 руб. (+40,98 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+1,6%), "НЛМК" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), "Хэдхантера" (+1,2%), "Русала" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,1% "префы"), "Яндекса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции ВТБ просели на заявлениях главы банка Андрея Костина о необходимости дополнительного капитала в размере до 700 млрд рублей для прохождения надбавок к достаточности в 2027-2028 годах.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала. "Это значит, что в ближайшие годы, 2027-2028 годы особенно, нам потребуется до 700 млрд рублей вложить в капитал (...), чтобы эти надбавки реализовать. И вы знаете, моя позиция к этому достаточно негативная. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло бы идти более медленным темпом", - сказал он.

Также глава ВТБ заявил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов по итогам 2025 года состоится в мае. В целом ВТБ в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли или чуть выше при рентабельности капитала (ROE) не менее 20%, заявил Костин.

Подешевели в среду также акции "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Полюса" (-0,1%).

Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщило во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД. "На данный момент окончательное решение об участии в переговорах в Пакистане еще не принято", - цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией. По его словам, поездка Вэнса в Исламабад, где он должен был оказать давление на иранских переговорщиков, чтобы те заключили ядерную сделку, была отложена после того, как Тегеран не ответил на предложения США по переговорам.

По информации издания, "поездка может быть немедленно возобновлена, если иранские переговорщики ответят таким образом, который президент (США Дональд) Трамп сочтет приемлемым".

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Тем временем президент США Трамп вечером во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. "C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом", - добавил президент.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи закрепился выше 2760 пунктов при невысоких торговых оборотах. Участники рынка не проявляют особой активности в преддверии пятничного заседания ЦБ, а также на фоне неопределенности по украинскому и ближневосточному переговорным трекам.

Цены на нефть Brent вновь превысили $100 за баррель, реагируя на поступающие новости. Анонсированная встреча представителей США и Ирана не состоялась. Однако, как сообщило издание Axios, Вашингтон продлил перемирие на несколько дней, оставляя иранской стороне возможность вернуться за стол переговоров. Некоторое давление на рынок в среду оказали санкционные новости: постпреды стран ЕС сегодня согласовали 20-й пакет антироссийских рестрикций. Однако, по данным СМИ, в окончательный документ не вошел пункт о полном запрете на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание сопутствующих услуг, отметил эксперт.

В четверг в еврозоне и США выйдут предварительные апрельские индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг. На российском рынке "ЛУКОЙЛ" проведет ГОСА по дивидендам, совет директоров "ФосАгро" рассмотрит отчетность по МСФО за прошлый год, наблюдательный совет "АЛРОСА" обсудит выплату дивидендов. На настроения участников торгов могут повлиять свежие данные Росстата - недельный отчет по инфляции и индекс цен производителей за март. Вероятнее всего, в четверг продолжится борьба за удержание индекса МосБиржи над уровнем 2750 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи вырос третий день подряд, чему способствуют высокие цены на нефть и ожидания снижения ставки Банком России на ближайшем заседании. Нефть Brent снова выше $100 за баррель на фоне отказа Ирана от переговоров с США в Исламабаде. Более того, Иран отвергает возможность возобновления диалога с США в ближайшие дни.

Наблюдется повышенный интерес к бумагам "ЕвроТранса" на фоне новостей о том, что компания начала исполнять обязательства по выплатам за "народные" облигации. На фоне рисков дальнейшего замедления экономики главная интрига для рынка состоит в том, может ли ставка ЦБ быть снижена больше, чем на 50 б.п.

Поскольку заседание ЦБ опорное, участники рынка ожидают обновленного среднесрочного макроэкономического прогноза. Рынок будет чувствителен к прогнозу и риторике регулятора на фоне данных, указывающих на замедление российской экономики. Официальный курс доллара опустился ниже 75 руб./$1. Однако перспективы крепкого рубля пока до конца не ясны, поскольку нельзя исключать возможности возвращения Минфина РФ к валютным операциям раньше 1 июля, считает Алексеев.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок акций сохраняет в целом нейтральную динамику: дорогая нефть и металлы поддерживают акции компаний сырьевого блока, но крепкий рубль по-прежнему сдерживает более широкий рост стоимости акций экспортеров. Часть участников рынка фиксирует краткосрочную прибыль в бумагах, которые сильнее остальных реагировали на ближневосточную премию в нефти и логистике.

Из внешнеполитических тем инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива. США объявили о бессрочном продлении режима прекращения огня с Ираном ради продолжения переговоров, но неопределенность вокруг реального соблюдения договоренностей сохраняется. Через Ормуз по-прежнему проходит минимальное число судов, а рынок нефти остается очень чувствительным к любым новостям о безопасности судоходства, поэтому нефть Brent остается высокой ($100 за баррель) даже на фоне ожиданий переговоров, считает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, рынок акций РФ продолжает фазу отскока, стартовавшего в начале текущей недели. Обстановка на сырьевом и валютном рынках складывается неплохо для отечественного фондового рынка, хотя на внешних фондовых площадках настрой был неоднозначным - в США преобладали покупатели на новостях о продлении режима прекращения огня на Ближнем Востоке, а в Европе индексы снижались на фоне негативной макроэкономической статистики. Хотя запланированный на среду новый раунд переговоров между Ираном и США не состоялся, решение Вашингтона продлить действие перемирия и дать иранской стороне несколько дней для возобновления переговорного процесса понизило градус беспокойства на рынках.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи ранее был пробит локальный "нисходящий клин", но теперь индикатор находится в фазе отскока, при этом ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 2810 пунктов, считает Саидова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,04%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%), но "плюсуют" США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,7-1,3% во главе с Nasdaq).

По данным Минфина Японии, экспорт страны в марте увеличился на 11,7% в годовом выражении, а импорт вырос на 10,9%. Аналитики в среднем ожидали роста на 11% и 7,1% соответственно, по данным Trading Economics. Профицит внешнеторгового баланса Японии в марте составил 667 млрд иен по сравнению с 529,8 млрд иен в том же месяце годом ранее.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,3% в годовом выражении, сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в феврале и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут после локального снижения на новостях о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Цены на нефть

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в среду составила $101,82 за баррель (+3,4% и +3,1% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $93,13 за баррель (+3,9% и +2,6% накануне).

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это уловка и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана, в том числе со стороны Израиля.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли на 1,93 млн баррелей, запасы бензина сократились на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 1,2 млн баррелей, снижение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 806 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции ПАО "ЕвроТранс" (+31,3%) при рекордном объеме торгов (12,92 млрд рублей) после снижения в предыдущие дни. Спровоцировали отскок новости, что маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации "ЕвроТранса", получил деньги на выкуп бумаг по заявкам их держателей и приступает к выплатам.

В понедельник "Финуслуги" сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" начиная c 10 апреля. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Во вторник вечером маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2.

Также выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+6,8%), "ТНС Энерго" (+6%), ПАО "Сегежа Групп" (+6%), ПАО "Россети Московский регион" (+5%), ПАО "Европлан" (+4,9%), ГК "Самолет" (+4,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+4,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+4%).

Подешевели акции "Саратовэнерго" (-12% и -12,9% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-5,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3%), "ИК Русс-Инвест" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,87 млрд рублей (из них 7,53 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,3 млрд рублей на акции "Норникеля").