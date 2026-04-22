Минэнерго заявило об обеспеченности топливного рынка РФ всеми видами топлива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Внутренний рынок в полном объёме обеспечен всеми видами топлива, включая автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, заявили журналистам в Минэнерго РФ.

"В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме", - говорится в комментарии. Минэнерго продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка, ведёт системную работу по обеспечению надёжных поставок моторного топлива потребителям.

Минэнерго РФ
Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

"Интерфакс" и "Норникель" подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1857 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9090 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов