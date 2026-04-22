Минэнерго заявило об обеспеченности топливного рынка РФ всеми видами топлива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Внутренний рынок в полном объёме обеспечен всеми видами топлива, включая автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, заявили журналистам в Минэнерго РФ.

"В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме", - говорится в комментарии. Минэнерго продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка, ведёт системную работу по обеспечению надёжных поставок моторного топлива потребителям.