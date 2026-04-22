Бессент объяснил выданное США разрешение на закупки части нефти РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские власти 18 апреля продлили на месяц разрешение на покупку погруженной на танкеры российской нефти в связи с просьбами более чем 10 стран, которые наиболее сильно страдают от нынешней ситуации с поставками энергоресурсов, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.

По данным западных СМИ, на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Бессент заявил, что в связи с обращением "более чем десяти самых уязвимых и беднейших стран мира", на которых повлияла ситуация с закрытием Ормузского пролива, США выпустили генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

Глава Минфина США уточнил, что соответствующие просьбы поступили от финансовых руководителей стран "на полях" встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Отвечая на вопросы сенаторов, министр назвал "мифом" утверждение о том, что вместе с тем из-за решения ослабить санкции в том числе против Ирана тот получил доход в размере $14 млрд. Он подчеркнул, что "категорически не согласен" с тем, что послабления были контрпродуктивными. По словам Бессента, этот шаг не дал ценам на нефть взлететь, и без корректировки "они могли бы подняться до $150 за баррель".

Глава Минфина США также уверял, что после завершения кризиса вокруг Ирана стоимость энергоносителей вернется к прежнему уровню или опустится ниже его. Он допустил, что цены на бензин в США тоже могут опуститься ниже уровня, который был до начала военных действий.

Между тем, на прошлой неделе Бессент заявлял, что Вашингтон больше не собирается выдавать подобного рода лицензии для нефти из РФ.

Однако 18 апреля Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.