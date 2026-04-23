Поиск

ВВП Южной Кореи в I квартале вырос максимально за пять лет

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в первом квартале 2026 года увеличился на 1,7% к предыдущему кварталу, по предварительным данным Банка Кореи. Темпы роста стали максимальными за пять лет.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в январе-марте увеличились на 0,5%, государственные - на 0,1%.

Инвестиции в средства производства выросли на 4,8%, расходы в строительной сфере - на 2,8%.

Экспорт подскочил на 5,1%, в том числе за счет повышения поставок полупроводниковой продукции. Импорт повысился на 3%.

ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты ожидали подъем на 2,7%.

В четвертом квартале 2025 года объем экономики страны снизился на 0,2% к предыдущим трем месяцам и увеличился на 1,6% в годовом выражении.

Южная Корея Банк Кореи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

