Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla в третьем квартале 2025 года нарастил выручку до рекорда, но чистая прибыль сократилась на 37%, сказано в презентации компании для акционеров.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $1,37 млрд, или $0,39 в расчете на акцию, против $2,17 млрд, или $0,62 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,5 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза опрошенных LSEG экспертов на уровне $0,54 на акцию.

Квартальная выручка Tesla увеличилась на 12% - до рекордных $28,1 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $26,37 млрд.

Валовая рентабельность составила 18% по сравнению с 19,8% годом ранее и 17,2% во втором квартале.

Выручка компании в автомобильном сегменте выросла на 6% - до $21,21 млрд, в сегменте генерации и хранения электроэнергии - на 44%, до $3,42 млрд.

Поставки электромобилей в третьем квартале повысились на 7% относительного того же периода прошлого года, до рекордных 497,1 тысячи единиц. Производство автомобилей Tesla за этот период сократилось на 5% и составило 447,45 тысячи.

Свободный денежный поток в минувшем квартале увеличился на 46% - до максимальных в истории компании $3,99 млрд с $2,74 млрд годом ранее. Во втором квартале показатель составлял $146 млн.

