Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг сохранил оптимистичный настрой на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и дорожающей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $103 за баррель) из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке при неясности перспектив переговоров США и Ирана; сдерживающим покупателей фактором выступает снижение внешних фондовых площадок и металлов. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2770,68 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1163,79 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Татнефти" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составляет 74,9995 руб. (+40,98 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и притормозила до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Тем временем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в соцсети Х, что разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не торопит Тегеран с заключением сделки, четких временных рамок касательно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров с Ираном нет. "Нет никакого давления относительно сроков для этого", - сказал Трамп в интервью Fox News.

США проинформировали Израиль, что режим перемирия с Ираном продлится до 26 апреля, сообщил в среду израильский портал Ynet. "США сообщили Израилю, что президент Дональд Трамп продлил установленный им срок для достижения прекращения огня в Иране до воскресенья", - пишет агентство. При этом, отмечает Ynet, израильским официальным лицам "трудно поверить, что к тому времени сторонам удастся прийти к каким-либо договоренностям".

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном по мирному соглашению сосредоточены исключительно на его ядерной проблеме, заявила журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент США очень четко обозначил свои "красные линии": Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и они должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении", - сказала Левитт.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, с технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи ранее был пробит вверх локальный "нисходящий клин", и теперь индикатор находится в фазе отскока, при этом ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 2810 пунктов,

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, данные Росстата по инфляции и выросшая нефть оживили "быков" рынка акций РФ, индекс МосБиржи взял курс на отметку 2800 пунктов, но для ее пробоя нужны новые весомые поводы.

Нефть Brent превысила $100 за баррель, поскольку конфликт США и Ирана далек от завершения, мировая логистика остается нарушенной, часть добывающих и экспортных мощностей на Ближнем Востоке разрушена. Дефицит нефти в мире будет только нарастать, а это сулит российским нефтяникам увеличение прибыли. Кроме того, рост притока экспортной выручки позитивно отразится на курсе рубля, следовательно, и на будущей инфляции, и позволит Банку России более агрессивно снижать ставку. Есть вероятность того, что в пятницу регулятор снизит ставку более чем на 0,5 п.п., считает аналитик.

На ожиданиях снижения ставки ЦБ активизировался спрос на бумаги наиболее закредитованных компаний - "Сегежи Групп", "Системы", "Эталона", отметил Зацепин.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", несмотря на умеренный оптимизм с точки зрения ожиданий инвесторов относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу, причин для формирования устойчивого роста рынка акций все еще мало. Рынку нужна определенность по обоим геополитическим конфликтам: и на Ближнем Востоке, и на Украине. Без этого рынку невозможно будет перейти к ощутимому тренду, и пока индекс МосБиржи продолжит движение в широком боковике, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает сохранения инерции к восстановлению рынка акций перед заседанием ЦБ РФ в пятницу.

"Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом. Надеемся, что утренние попытки фиксации прибыли в бенефициарах снижения ставок в течение дня ослабнут и по итогам сегодняшних торгов на рынке акций сохранится инерция к восстановлению. Поддержку сантименту окажет и вновь дорожающая нефть. Целью движения индекса МосБиржи к заседанию Банка России видим верхнюю границу нашего текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, где проходит и 50-дневная средняя", - полагает аналитик.

Мировые рынки акций

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,6%, при этом обновили рекордные максимумы S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,6%); инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Президент США Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу.

Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский индекс ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,6%).

Коррекция произошла на фоне переоценки инвесторами сохраняющихся геополитических рисков, несмотря на отсутствие нового ухудшения перспектив развития ситуации на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Темпы подъема стали максимальными за пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1%, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за отсутствия прогресса в разрешении ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $103,32 за баррель (+1,4% и +3,5% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $94,47 за баррель (+1,6% и +3,7% накануне).

Второй раунд переговоров США и Ирана не состоялся, и обе страны продолжают блокировать Ормузский пролив. Во вторник президент США Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал неожиданное увеличение запасов нефти в стране - на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей.

Экспорт нефти из США вырос на 137 тыс. баррелей в сутки до рекордных 12,88 млн б/с, сообщило Минэнерго.