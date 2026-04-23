"АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" объявило о запуске сервиса долгосрочной аренды (подписки) на автомобили Lada с фиксированным ежемесячным платежом - "Lada Легко".

Как сообщила компания, на первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем 1,6 л. и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик". В дальнейшем линейку доступных в сервисе моделей планируется расширить.

Оформление подписки происходит полностью в онлайн-формате. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте, после чего с клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж (для Lada Vesta - около 44 тыс. руб.). При заключении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который вернут по окончании срока действия подписки. Процесс оформления занимает до двух недель, отмечают в "АвтоВАЗе".

Автомобиль передается клиентам сервиса полностью готовым к эксплуатации: в стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям.

География поездок по РФ не ограничена, за исключением нескольких регионов, где на данный момент не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Годовой лимит пробега составляет 30 тыс. км. При этом расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с ТО, клиент оплачивает самостоятельно. По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа.

Полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки сервис "АвтоВАЗа" пока не предусматривает.

Программа рассчитана на физлиц и оформляется сроком на год, отмечают в компании. В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси.