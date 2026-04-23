"АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" объявило о запуске сервиса долгосрочной аренды (подписки) на автомобили Lada с фиксированным ежемесячным платежом - "Lada Легко".

Как сообщила компания, на первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем 1,6 л. и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик". В дальнейшем линейку доступных в сервисе моделей планируется расширить.

Оформление подписки происходит полностью в онлайн-формате. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте, после чего с клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж (для Lada Vesta - около 44 тыс. руб.). При заключении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей, который вернут по окончании срока действия подписки. Процесс оформления занимает до двух недель, отмечают в "АвтоВАЗе".

Автомобиль передается клиентам сервиса полностью готовым к эксплуатации: в стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям.

География поездок по РФ не ограничена, за исключением нескольких регионов, где на данный момент не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Годовой лимит пробега составляет 30 тыс. км. При этом расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с ТО, клиент оплачивает самостоятельно. По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа.

Полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки сервис "АвтоВАЗа" пока не предусматривает.

Программа рассчитана на физлиц и оформляется сроком на год, отмечают в компании. В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

 Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель

Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1867 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9100 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов