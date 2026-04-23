Выручка "Новабев групп" в 2025 году выросла на 10% до 149,3 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, в 2025 году составила 149,3 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, сообщает компания.

EBITDA выросла на 14%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 13%, до 5,2 млрд рублей.

Компания также сообщила, что валовая прибыль в прошлом году выросла на 11% до 53,7 млрд рублей, операционная прибыль - на 15%, до 14,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA повысилась до 14,2% с 13,8% в 2024 году, по операционной прибыли - до 9,5% с 9,1%, по чистой прибыли - до 3,5% с 3,4% соответственно. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,96х против 1,90х годом ранее.

Двузначный рост показателей выручки, валовой прибыли и EBITDA удалось достичь за счет существенного роста продаж высокомаржинальных брендов из сегментов премиум и выше, работы с ассортиментом и переориентации на более ликвидные марки, постепенного выхода значительного количества магазинов сети "ВинЛаб" на этап зрелости, а также постоянной работы над повышением операционной эффективности.

В 2025 году все бизнес-сегменты группы показали уверенный рост, отмечается в сообщении. Так, выручка алкогольного бизнеса (включая межсегментные продажи) выросла на 11%, до 97,7 млрд рублей, розничного - на 10%, до 94,8 млрд рублей, продуктового - на 8%, до 6 млрд рублей. EBITDA розничного бизнеса увеличилась на 7%, до 10,9 млрд рублей, продуктового - в полтора раза, до 322 млн рублей.

"Чистый операционный денежный поток группы составил 21,1 млрд рублей, что на 7% ниже показателя 2024 года. На генерацию компанией значительного свободного денежного потока повлияли рекордный уровень операционной прибыли, а также эффективное управление рабочим капиталом. При этом чистый денежный поток составил 13,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2025 году компания отгрузила 15,8 млн декалитров алкогольной продукции, что на 2% меньше, чем в 2024 году. Снижение показателя "Новабев групп" объясняла кибератакой на ее розничную сеть "ВинЛаб" в июне 2025 года.

"Новабев групп" принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.