"Новабев групп" планирует в 2029 году удвоить выручку розничного бизнеса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компания "Новабев групп", один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции, планирует в 2025 году увеличить выручку розничного подразделения "ВинЛаб" на 12-17%, а в 2029 году удвоить этот показатель по сравнению с 2025 годом и довести его до 200 млрд рублей.

Об этом компания сообщила после стратегического совещания о развитии розничного направления.

"Развитие розничного направления и выход в новые локации, укрепление лидерства в онлайн-сегменте и фокус на среднем и премиальном ценовых сегментах на фоне устойчивого роста алкогольного рынка в России могут способствовать дальнейшему укреплению рыночных позиций "ВинЛаб" и росту выручки с 87,4 млрд рублей в 2024 году до 200 млрд рублей по итогам 2029 года при сохранении стабильно высокого уровня рентабельности", - говорится в пресс-релизе.

Планируемые темпы роста выручки по итогам 2025 года находятся в диапазоне 12-17%, в 2026 году прогнозируется рост на 18-25%, в 2029 году ожидается удвоение выручки по сравнению с 2025 годом. "Ожидается, что динамика LFL-выручки в 2026-2029 годах будет положительной и превысит ожидаемый уровень инфляции на 1-3 п.п. Доля выручки от онлайн-каналов (ecom) по модели click & collect ("самовывоза") ожидается на уровне 6-8% в 2025 году и 9-12% в 2026 году с потенциальным достижением 20% по результатам 2029 года", - сообщает компания.

Напомнив, что в 2022-2024 годах рентабельность по EBITDA находилась в диапазоне 11,3%-12,8%, компания отмечает, что по результатам 2025 года этот показатель ожидается на сопоставимом уровне - 11-13%. "В 2026 году и в среднесрочной перспективе возможно улучшение рентабельности по EBITDA до 12-14% за счет дальнейшей работы по закупочным условиям с поставщиками и улучшения операционного рычага. При этом "ВинЛаб" не планирует увеличивать долговую нагрузку в относительном выражении, целевым уровнем для компании является отношение чистого долга к EBITDA ниже 2,0х", - говорится в пресс-релизе.

Стратегия "ВинЛаба" до 2029 года предусматривает удвоение розничной сети до порядка 4 тыс. магазинов, расширение базы лояльных клиентов до 13 млн человек.

Выручка АО "ВинЛаб" в первом полугодии 2025 года увеличилась на 25%, до 45,7 млрд рублей, EBITDA - на 51%, до 5,2 млрд рублей, количество торговых точек - на 18%, до 2 129.

В начале апреля 2025 года совет директоров "Новабев групп" принял решение о возможном проведении IPO "ВинЛаба" в среднесрочной перспективе.

