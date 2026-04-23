PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - PricewaterhouseCoopers (PwC) заплатит 1,3 млрд гонконгских долларов ($166 млн) в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с ее работой в качестве аудитора обанкротившегося китайского девелопера China Evergrande Group.

Гонконгский регулятор (Accounting and Financial Reporting Council) оштрафовал PwC на 300 млн долларов и запретил компании принимать заявки на аудит от новых публичных клиентов в течение шести месяцев.

В рамках соглашения с другим регулятором - Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (Securities and Futures Commission, SFC), компания согласилась заплатить 1 млрд долларов в фонд компенсаций независимым миноритарным акционерам Evergrande.

В сообщении SFC говорится, что это соглашение полностью и окончательно урегулирует вопрос без признания PwC своей ответственности. Регулятор подтвердил, что не будет предпринимать дальнейших действий против компании в случае выполнения ею всех условий соглашения.

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. В 2024 году Пекин оштрафовал застройщика, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - существенно завысило выручку за два года (2019 и 2020 гг.). PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период.

PwC была аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, что застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.