Поиск

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - PricewaterhouseCoopers (PwC) заплатит 1,3 млрд гонконгских долларов ($166 млн) в виде штрафов и компенсаций для урегулирования претензий, связанных с ее работой в качестве аудитора обанкротившегося китайского девелопера China Evergrande Group.

Гонконгский регулятор (Accounting and Financial Reporting Council) оштрафовал PwC на 300 млн долларов и запретил компании принимать заявки на аудит от новых публичных клиентов в течение шести месяцев.

ЭкономикаОснователь самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничествеОснователь самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничествеЧитать подробнее

В рамках соглашения с другим регулятором - Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (Securities and Futures Commission, SFC), компания согласилась заплатить 1 млрд долларов в фонд компенсаций независимым миноритарным акционерам Evergrande.

В сообщении SFC говорится, что это соглашение полностью и окончательно урегулирует вопрос без признания PwC своей ответственности. Регулятор подтвердил, что не будет предпринимать дальнейших действий против компании в случае выполнения ею всех условий соглашения.

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. В 2024 году Пекин оштрафовал застройщика, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - существенно завысило выручку за два года (2019 и 2020 гг.). PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период.

PwC была аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, что застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.

PwC Evergrande Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

 Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

PwC заплатит $166 млн в Гонконге для урегулирования претензий в связи с делом Evergrande

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

 Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

 "Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1868 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов