ЕС вводит санкции против разработчиков БПЛА в РФ, компаний ОПК и авиационной сферы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ пополнили "черные списки" рядом компаний, которые занимаются разработкой и производством беспилотников, радиоэлектроникой, станками и сборкой деталей для авиации, поставками военной продукции, следует из публикации официального журнала ЕС.

В частности, в санкционные списки внесли АО "Технодрон", ООО "Атлант Аэро", ООО "Гаскар Групп", ООО "Аэро-Хит", ООО "ЭКОПРОМ", АО "НПО "Андроидная Техника", ООО "КЛЕВЕРКОПТЕР", ООО "ЛИБСС".

Также ограничительные меры затронули ОАО "Авиаагрегат", ОOO "АЭРОМАКС", АО "КОТЛИН-НОВАТОР". Санкции вводят против ООО "Десятый подшипниковый завод" и АО "Красмаш", Нижегородского научно-производственного объединения имени М.В.Фрунзе, Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова, ООО "Симбирское Конструкторское Бюро Пиранья", ООО "ИРЗ-СВЯЗЬ", Оптико-механического конструкторского бюро "АСТРОН".

Кроме того, санкции ввели в отношении ООО "Архангел-Центр" и ООО "Время-Ч", которые, по версии ЕС, занимаются тренировками и обучением военнослужащих.