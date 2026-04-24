Акции Intel взлетели на 20% после сильной отчетности и прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, увеличила выручку в первом квартале сильнее ожиданий рынка, а также дала сильный прогноз на второй квартал, благодаря чему её акции подскочили на 20% на дополнительной сессии - до максимума с 2000 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте увеличилась на 7% в годовом выражении, до $13,6 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель в районе $12,4 млрд.

В прошлом квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере $3,7 млрд, или 73 цента на акцию, однако причиной тому стали два масштабных единовременных списания. Первое связано с переоценкой стоимости доли Intel в компании Mobileye, разрабатывающей системы автономного вождения, второе - с платежами по деривативам, имеющим отношение к покупке властями США 10%-й доли в компании. Годом ранее квартальный убыток Intel составил $821 млн, или $0,19 в расчете на акцию.

Тем временем прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале увеличилась до 29 центов с 13 центов на акцию. Аналитики полагали, что показатель будет примерно нулевым.

Доход подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале увеличился на 1%, до $7,7 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличило выручку на 22% - до $5,1 млрд. Доход в сфере контрактного производства (Intel Foundry) вырос на 16%, до $5,4 млрд.

Во втором квартале компания ожидает получить выручку в размере $13,8-14,8 млрд. Аналитики ждали квартальную выручку в $13,03 млрд.

Акции Intel взлетели на 20% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компания выросла почти вдвое, до $335,3 млрд.