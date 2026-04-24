Акции Intel взлетели на 20% после сильной отчетности и прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, увеличила выручку в первом квартале сильнее ожиданий рынка, а также дала сильный прогноз на второй квартал, благодаря чему её акции подскочили на 20% на дополнительной сессии - до максимума с 2000 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте увеличилась на 7% в годовом выражении, до $13,6 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель в районе $12,4 млрд.

В миреАкционер Intel обвинил руководство в передаче США 10%-й доли во избежание нападок ТрампаЧитать подробнее

В прошлом квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере $3,7 млрд, или 73 цента на акцию, однако причиной тому стали два масштабных единовременных списания. Первое связано с переоценкой стоимости доли Intel в компании Mobileye, разрабатывающей системы автономного вождения, второе - с платежами по деривативам, имеющим отношение к покупке властями США 10%-й доли в компании. Годом ранее квартальный убыток Intel составил $821 млн, или $0,19 в расчете на акцию.

Тем временем прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале увеличилась до 29 центов с 13 центов на акцию. Аналитики полагали, что показатель будет примерно нулевым.

Доход подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале увеличился на 1%, до $7,7 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличило выручку на 22% - до $5,1 млрд. Доход в сфере контрактного производства (Intel Foundry) вырос на 16%, до $5,4 млрд.

Во втором квартале компания ожидает получить выручку в размере $13,8-14,8 млрд. Аналитики ждали квартальную выручку в $13,03 млрд.

Акции Intel взлетели на 20% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компания выросла почти вдвое, до $335,3 млрд.

Brent подорожала до $105,58 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против страховой компании "Согласие"

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

Глава "Транснефти" заявил, что для транспортировки казахстанской нефти есть КТК, Балтика и Черное море

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

Операции по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила возобновятся с мая

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1888 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов