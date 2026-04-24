Аналитики прогнозируют рост сбора пшеницы в РФ в этом сезоне до 90,8 млн т

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ в 2026/27 сезоне (июль-июнь) прогнозируется на уровне 90,8 млн тонн (на 0,3 млн тонн меньше, чем сезоном ранее), в таком объеме он войдет в пятерку лучших результатов. При благоприятных погодных условиях прогноз может быть пересмотрен в большую сторону, заявили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем (2025/26 сезоне) центр оставил прежним - около 45,5 млн тонн. С июля 2025 года по март 2026 года экспорт составил 37,76 млн тонн, что на 1,45 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2024/25 сезона, но на 3,16 млн тонн ниже рекордного 2023/24.

"Лидеры среди импортеров российской пшеницы - это страны MENA, где с Россией сложно конкурировать в виду логистической близости к этим рынкам", - заявили в центре. Первое место занимает Египет - 7,8 млн тонн за июль-март (рост на 2%). Второе место - Турция с объемом более 6 млн тонн против 2,28 млн тонн сезоном ранее. Замыкает тройку лидеров - Иран, импорт которого вырос в 2,5 раза, до 1,9 млн тонн. Судан и Израиль также нарастили импорт - в 2,8 раза и на 42% соответственно.

Как сообщили аналитики, в 2026/27 сезоне прогнозируется снижение мирового производства пшеницы из-за сокращения площадей и урожайности, в том числе в пяти из семи основных экспортерах: ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине. Сокращение прогнозируется в 7%, или на 29 млн тонн. "С учетом высоких переходящих запасов с текущего 2025/26 сезона, которые оцениваются на 24 млн тонн выше, чем годом ранее, общее предложение пшеницы в следующем сезоне в целом будет сопоставимым с уровнем текущего 2025/26", - отметили в центре.

Объем мировой торговли пшеницей в текущем сезоне, как ожидается, достигнет 205,2 млн тонн против 187 млн тонн сезоном ранее в связи с ростом поставок из семи основных стран-экспортеров. Это произошло на фоне рекордных урожаев пшеницы в Канаде, Аргентине, второго по величине урожая в ЕС и третьего в Австралии. В целом, на 12 основных стран-импортеров придется увеличение импорта на 12,8 млн тонн, сообщили аналитики.