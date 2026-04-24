Аналитики прогнозируют рост сбора пшеницы в РФ в этом сезоне до 90,8 млн т

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ в 2026/27 сезоне (июль-июнь) прогнозируется на уровне 90,8 млн тонн (на 0,3 млн тонн меньше, чем сезоном ранее), в таком объеме он войдет в пятерку лучших результатов. При благоприятных погодных условиях прогноз может быть пересмотрен в большую сторону, заявили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем (2025/26 сезоне) центр оставил прежним - около 45,5 млн тонн. С июля 2025 года по март 2026 года экспорт составил 37,76 млн тонн, что на 1,45 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2024/25 сезона, но на 3,16 млн тонн ниже рекордного 2023/24.

ЭкономикаРФ в I квартале увеличила экспорт пшеницы на 14% до 9,1 млн тЧитать подробнее

"Лидеры среди импортеров российской пшеницы - это страны MENA, где с Россией сложно конкурировать в виду логистической близости к этим рынкам", - заявили в центре. Первое место занимает Египет - 7,8 млн тонн за июль-март (рост на 2%). Второе место - Турция с объемом более 6 млн тонн против 2,28 млн тонн сезоном ранее. Замыкает тройку лидеров - Иран, импорт которого вырос в 2,5 раза, до 1,9 млн тонн. Судан и Израиль также нарастили импорт - в 2,8 раза и на 42% соответственно.

Как сообщили аналитики, в 2026/27 сезоне прогнозируется снижение мирового производства пшеницы из-за сокращения площадей и урожайности, в том числе в пяти из семи основных экспортерах: ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине. Сокращение прогнозируется в 7%, или на 29 млн тонн. "С учетом высоких переходящих запасов с текущего 2025/26 сезона, которые оцениваются на 24 млн тонн выше, чем годом ранее, общее предложение пшеницы в следующем сезоне в целом будет сопоставимым с уровнем текущего 2025/26", - отметили в центре.

Объем мировой торговли пшеницей в текущем сезоне, как ожидается, достигнет 205,2 млн тонн против 187 млн тонн сезоном ранее в связи с ростом поставок из семи основных стран-экспортеров. Это произошло на фоне рекордных урожаев пшеницы в Канаде, Аргентине, второго по величине урожая в ЕС и третьего в Австралии. В целом, на 12 основных стран-импортеров придется увеличение импорта на 12,8 млн тонн, сообщили аналитики.

РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

Brent подорожала до $105,58 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

 Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

 Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против страховой компании "Согласие"

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку с Paramount на $110 млрд

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

 Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на транзакции с портами в Мурманске и Туапсе

Глава "Транснефти" заявил, что для транспортировки казахстанской нефти есть КТК, Балтика и Черное море

Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России

 Совет ЕС сможет при необходимости запрещать морскую перевозку нефти из России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1889 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9107 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов