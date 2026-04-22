РФ в I квартале увеличила экспорт пшеницы на 14% до 9,1 млн т

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2026 года экспортировала свыше 9,1 млн тонн пшеницы, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла на 9% до более $2 млрд. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным покупателем стал Египет, доля которого в экспортной выручке составила 26%. В топ-5 импортеров также вошли Турция (доля 20%), Судан (6%), Кения (5%), Израиль (4%).

Всего в январе-марте РФ экспортировала пшеницу в свыше 45 стран мира.