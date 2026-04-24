Совет директоров "Сургутнефтегаза" 28 апреля рассмотрит вопрос о назначении гендиректора

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" 28 апреля рассмотрит вопрос о назначении генерального директора, сообщил эмитент.

В соответствии с уставом "Сургутнефтегаза", генеральный директор компании назначается советом директоров на пять лет.

В конце апреля 2021 года главой компании был переназначен Владимир Богданов, долгие годы возглавляющий "Сургутнефтегаз".

Богданов родился 28 мая 1951 года. Работает в "Сургутнефтегазе" уже 50 лет. В 1976 году он пришел на работу в ПО "Сургутнефтегаз", в 1984 году был назначен его главой. В 1992 году Богданов стал генеральным директором добывающей компании "Сургутнефтегаз", образованной на основе ПО.

