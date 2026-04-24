ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 апреля, и предыдущий прогноз, опубликованный 13 февраля (показатели приведены в скобках):

2026 2027 2028 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 65 (45) 55 (50) 55 (55) Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 4,5-5,5 (4,5-5,5) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 14,0-14,5 (13,5-14,5) 8,0-10,0 (8,0-9,0) 7,5-8,5 (7,5-8,5) ВВП 0,5-1,5 (0,5-1,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 1,0-2,0 (1,0-2,0) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5) Денежная масса в национальном определении 5-10 (5-10) 7-12 (7-12) 7-12 (7-12) Требования банков к экономике 6-10 (6-11) 8-13 (8-13) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: