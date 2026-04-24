ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 апреля, и предыдущий прогноз, опубликованный 13 февраля (показатели приведены в скобках):
|2026
|2027
|2028
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|65 (45)
|55 (50)
|55 (55)
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|4,5-5,5 (4,5-5,5)
|4,0 (4,0)
|4,0 (4,0)
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|14,0-14,5 (13,5-14,5)
|8,0-10,0 (8,0-9,0)
|7,5-8,5 (7,5-8,5)
|ВВП
|0,5-1,5 (0,5-1,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|1,0-2,0 (1,0-2,0)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|1,5-2,5 (1,5-2,5)
|Денежная масса в национальном определении
|5-10 (5-10)
|7-12 (7-12)
|7-12 (7-12)
|Требования банков к экономике
|6-10 (6-11)
|8-13 (8-13)
|8-13 (8-13)
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2026
|2027
|2028
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|72 (10)
|44 (25)
|29 (31)
|Торговый баланс
|155 (90)
|130 (105)
|115 (113)
|Экспорт
|485 (399)
|472 (428)
|472 (451)
|Импорт
|330 (309)
|342 (323)
|357 (338)
|Баланс услуг
|-50 (-49)
|-51 (-49)
|-52 (-50)
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-33 (-31)
|-34 (-32)
|-35 (-33)
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|72 (10)
|44 (25)
|29 (31)
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|60 (38)
|49 (37)
|32 (35)