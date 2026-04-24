Поиск

ЦБ РФ опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу опубликовал обновленный среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 24 апреля, и предыдущий прогноз, опубликованный 13 февраля (показатели приведены в скобках):

202620272028
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель65 (45)55 (50)55 (55)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года4,5-5,5 (4,5-5,5)4,0 (4,0)4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых14,0-14,5 (13,5-14,5)8,0-10,0 (8,0-9,0)7,5-8,5 (7,5-8,5)
ВВП0,5-1,5 (0,5-1,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года1,0-2,0 (1,0-2,0)1,5-2,5 (1,5-2,5)1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении5-10 (5-10)7-12 (7-12)7-12 (7-12)
Требования банков к экономике6-10 (6-11)8-13 (8-13)8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

202620272028
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ72 (10)44 (25)29 (31)
Торговый баланс155 (90)130 (105)115 (113)
Экспорт485 (399)472 (428)472 (451)
Импорт330 (309)342 (323)357 (338)
Баланс услуг-50 (-49)-51 (-49)-52 (-50)
Баланс первичных и вторичных доходов-33 (-31)-34 (-32)-35 (-33)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ72 (10)44 (25)29 (31)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)60 (38)49 (37)32 (35)

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

 Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

 РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

Brent подорожала до $105,58 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

 Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

Microsoft предложит досрочный выход на пенсию 7% сотрудников в США

Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС

 Золотодобытчик "Мангазея Майнинг" подпал под санкции ЕС
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 144 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1892 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9111 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов