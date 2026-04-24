Заботкин считает, что динамика ВВП за I квартал в целом будет лучше, чем в январе-феврале

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ряд разовых факторов в начале года, включая календарный, приведут к тому, что динамика ВВП России в целом за I квартал 2026 года, скорее всего, будет значительно лучше, чем была в январе-феврале, заявил на брифинге замглавы Банка России Алексей Заботкин.

"Первую оценку ВВП за I квартал Росстат даст в середине мая. Но в целом очень важный посыл, что, скорее всего, она будет сильно отличаться в лучшую сторону от того, что показывали данные за январь-февраль, потому что данные за январь-февраль очень сильно искажены рядом факторов, о которых уже сказала председатель ЦБ", - сказал он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в I квартале экономическая активность замедлилась, и "отчасти это было связано с адаптацией экономики к налоговым изменениям, вклад также внес и календарный фактор". "В январе-феврале было на 3 рабочих дня меньше, чем годом ранее, что вычло из годовых темпов роста ВВП в I квартале, по нашим оценкам, до 0,5 п.п. Во втором квартале этот фактор сработает в обратную сторону - в мае-июне этого года будет на 3 рабочих дня больше, чем годом ранее. Это означает, что более аккуратная оценка динамики выпуска может быть сделана лишь на основе статистики за I полугодие", - сказала Набиуллина. Кроме того, по ее словам, "нетипично сильные морозы и снегопады в начале года привели к простоям в I квартале, во II квартале строительные компании попытаются наверстать упущенное".

Минэкономразвития оценило снижение ВВП за январь-февраль 2026 года на уровне 1,8%. В феврале 2026 года, по оценке министерства, сокращение ВВП составило 1,5% в годовом сравнении после снижения на 2,1% в январе. "Динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором - в феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года (в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года)", - отмечало Минэкономразвития в своем докладе.

ЦБ в пятницу сохранил свой февральский прогноз по росту ВВП в 2026 году на уровне 0,5-1,5%.