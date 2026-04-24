Набиуллина прогнозирует сохранение инвестактивности в 2026 году на прошлогоднем уровне

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность в России в начале года снизилась, но март-апрель уже показывают на некоторое ее восстановление, по итогам 2026 года ЦБ ждет инвестиции на уровне 2025 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В I квартале экономическая активность замедлилась. Отчасти это было связано с адаптацией экономики к налоговым изменениям, вклад также внес и календарный фактор. В январе-феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом ранее, что вычло из годовых темпов роста ВВП в I квартале, по нашим оценкам, до 0,5 п.п. Во втором квартале этот фактор сработает в обратную сторону - в мае-июне этого года будет на 3 рабочих дня больше, чем годом ранее. Это означает, что более аккуратная оценка динамики выпуска может быть сделана лишь на основе статистики за I полугодие", - сказала Набиуллина.

"Инвестиционная активность в целом снизилась, при этом сохраняются существенные различия по отраслям и регионам. Так, в добыче в начале года инвестиционные планы компаний были сдержанными из-за слабых финансовых результатов прошлого года. В этом году предприятия могут пересмотреть инвестиционные планы в сторону повышения благодаря росту цен на мировых рынках. В строительстве также ожидается некоторое восстановление. Нетипично сильные морозы и снегопады в начале года привели к простоям в I квартале, во II квартале строительные компании попытаются наверстать упущенное", - прокомментировала она ситуацию с инвестициями.

"По нашему прогнозу, совокупный объем инвестиций будет в этом году сопоставим с прошлогодним", - сказала глава ЦБ.

"Сдержанная динамика экономики в I квартале, по нашим оценкам, будет компенсирована в последующие периоды. Кроме календарного эффекта этому будет способствовать некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности, на которую уже указывают оперативные данные марта и апреля", - отметила Набиуллина.