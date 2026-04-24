У ЦБ стало меньше уверенности в дезинфляционном вкладе бюджета

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России видит риски со стороны возможных изменений параметров бюджета: уверенности в дезинфляционном вкладе бюджета, который закладывался раньше, стало меньше, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Вы знаете, что идут сейчас дискуссии по поводу возможных изменений параметров бюджета. И для того, чтобы делать окончательный вывод, нам нужны объявленные параметры бюджета, мы их ждем от правительства. Но логика, как я уже говорила, единая: чем больше будут расходы бюджета, и важнее даже структурные, если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики", - сказала она.

"Что означает более высокий структурный первичный дефицит бюджета по сравнению с тем, что заложен? Это значит, что по бюджетному каналу в экономику поступит больше денег. Значит, пространство для частного кредита сужается. И мы это будем учитывать, но пока параметры не объявлены, идут дискуссии, мы понимаем, что этот риск есть. Он существует, он возрос. (...) Мы менее уверены сейчас в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете", - добавила она.