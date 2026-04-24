У ЦБ стало меньше уверенности в дезинфляционном вкладе бюджета

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России видит риски со стороны возможных изменений параметров бюджета: уверенности в дезинфляционном вкладе бюджета, который закладывался раньше, стало меньше, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Вы знаете, что идут сейчас дискуссии по поводу возможных изменений параметров бюджета. И для того, чтобы делать окончательный вывод, нам нужны объявленные параметры бюджета, мы их ждем от правительства. Но логика, как я уже говорила, единая: чем больше будут расходы бюджета, и важнее даже структурные, если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики", - сказала она.

"Что означает более высокий структурный первичный дефицит бюджета по сравнению с тем, что заложен? Это значит, что по бюджетному каналу в экономику поступит больше денег. Значит, пространство для частного кредита сужается. И мы это будем учитывать, но пока параметры не объявлены, идут дискуссии, мы понимаем, что этот риск есть. Он существует, он возрос. (...) Мы менее уверены сейчас в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете", - добавила она.

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

 Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

 РАСО назвала лауреатов премии в области репутационного менеджмента в 2026 году

Brent подорожала до $105,58 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе

 Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9112 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1894 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов