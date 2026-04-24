ЦБ ожидает стабилизирующего влияния возобновления операций по бюджетному правилу на валютный рынок

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление в мае приостановленных ранее операций по продаже/покупке валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила окажет стабилизирующее воздействие на рынок, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Накануне Минфин РФ сообщил о досрочном возобновлении в мае операций, приостановленных с марта до 1 июля, в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. При этом министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что уровень мартовских продаж и апрельских покупок, предположительно, будет одинаковым.

"В обновленном прогнозе мы повысили цены на нефть до $65 за баррель, а также прогноз стоимостного объем экспорта, импорт тоже вырастет из-за увеличения мировых цен, хотя и не так существенно, как экспорт, и профицит внешней торговли сложится существенно выше, чем мы ожидали в феврале. Влияние этой дополнительной экспортной выручки на курс в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, где было принято решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых.

"Таким образом возобновление операций по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок", - отметила глава ЦБ РФ.