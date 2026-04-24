Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал годовому собранию не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании.

"Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 млрд 955 млн 918 тыс. 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров пройдет 10 июня в Мирном (Якутия). В нем примут участие акционеры по данным реестра на 17 мая.

Как сообщалось, по итогам 2025 г. чистая прибыль "АЛРОСА" выросла на 87%, до 36,2 млрд рублей, при этом свободный денежный поток был отрицательным - минус 13,62 млрд руб.

"АЛРОСА" не выплачивала финальные дивиденды за 2024 год и промежуточные за 2025 год. На промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года компания направила 50% чистой прибыли по МСФО, общая сумма выплат составила 18,34 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам (районам). Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%, в том числе физлицам принадлежит 7,58%, иностранным юрлицам - 16,6%. Подконтрольная "АЛРОСА" организация контролирует 2,06% акций.