"АЛРОСА" отложила индексацию зарплат из-за кризиса в отрасли

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" из-за кризиса в отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда (ФОТ), отложив традиционную индексацию зарплат в 2026 году, заявила в ходе корпоративного форума "Хозактив 2026" заместитель гендиректора компании - директор по персоналу Ольга Макарова.

Она сослалась на "беспрецедентный кризис в отрасли". "В краткосрочной перспективе мы не видим, что подтверждаются надежды (на восстановление алмазного рынка - ИФ) и положительные тенденции", - заявила Макарова.

"В условиях, когда мы не можем увеличить нашу выручку, мы вынуждены снижать расходы. Это вынужденная мера, связанная с вопросом сохранения рабочих мест. Мы вынуждены оптимизировать ФОТ, но стараемся максимально сохранить коллектив", - пояснила замглавы компании. По ее словам, это решение далось компании непросто: "индексация зарплаты - самый чувствительный вопрос из пакета оптимизационных мер".

Индексация, которую компания традиционно проводила с 1 июля, была отложена, но не отменена, подчеркнула Макарова. "Как только будем понимать, что рынок восстанавливается, наши показатели улучшаются, мы к этому вопросу вернемся", - добавила она.

Также на 2026 год не предусмотрено выделение допфондов на пересмотр оплаты труда (по ряду наиболее квалифицированных направлений), отметила Макарова. В то же время в бюджет по-прежнему заложены квартальные и годовые премии сотрудникам.

"АЛРОСА" заявила об оптимизации затрат на персонал на фоне затяжного кризиса в отрасли в конце 2024 года. В апреле 2025 года глава компании Павел Маринычев заявил, что компания снизила расходы на 10%, сократив фонд оплаты труда топ-менеджеров и их количество, а также специалистов и служащих.