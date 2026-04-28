"АЛРОСА" отложила индексацию зарплат из-за кризиса в отрасли

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" из-за кризиса в отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда (ФОТ), отложив традиционную индексацию зарплат в 2026 году, заявила в ходе корпоративного форума "Хозактив 2026" заместитель гендиректора компании - директор по персоналу Ольга Макарова.

Она сослалась на "беспрецедентный кризис в отрасли". "В краткосрочной перспективе мы не видим, что подтверждаются надежды (на восстановление алмазного рынка - ИФ) и положительные тенденции", - заявила Макарова.

"В условиях, когда мы не можем увеличить нашу выручку, мы вынуждены снижать расходы. Это вынужденная мера, связанная с вопросом сохранения рабочих мест. Мы вынуждены оптимизировать ФОТ, но стараемся максимально сохранить коллектив", - пояснила замглавы компании. По ее словам, это решение далось компании непросто: "индексация зарплаты - самый чувствительный вопрос из пакета оптимизационных мер".

Индексация, которую компания традиционно проводила с 1 июля, была отложена, но не отменена, подчеркнула Макарова. "Как только будем понимать, что рынок восстанавливается, наши показатели улучшаются, мы к этому вопросу вернемся", - добавила она.

Также на 2026 год не предусмотрено выделение допфондов на пересмотр оплаты труда (по ряду наиболее квалифицированных направлений), отметила Макарова. В то же время в бюджет по-прежнему заложены квартальные и годовые премии сотрудникам.

"АЛРОСА" заявила об оптимизации затрат на персонал на фоне затяжного кризиса в отрасли в конце 2024 года. В апреле 2025 года глава компании Павел Маринычев заявил, что компания снизила расходы на 10%, сократив фонд оплаты труда топ-менеджеров и их количество, а также специалистов и служащих.

Новости по теме

ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

 "Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Brent подорожала до $109,52 за баррель

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

 ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Нефть Brent подорожала до $108,9 за баррель

Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

 В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1942 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов