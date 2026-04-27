Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группа бюджетных американских авиаперевозчиков, в том числе Frontier Airlines и Avelo Airlines, добивается получения государственной помощи в размере $2,5 млрд в обмен на варранты, которые могут быть конвертированы в доли в компаниях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, эта сумма была рассчитана исходя из оценки того, насколько вырастут расходы компаний на авиационное топливо в текущем году по сравнению с прежними прогнозами. Расчеты предполагают, что средняя цена топлива останется выше $4 за галлон до конца этого года.

Крупные американские авиакомпании, в том числе United Airlines и American Airlines, ранее ухудшили годовые прогнозы из-за скачка топливных расходов в результате ближневосточного конфликта. В ближайшее время некоторые из бюджетных авиаперевозчиков представят собственные прогнозы.

Руководители нескольких лоукостеров на прошлой неделе встретились в Вашингтоне с министром транспорта США Шоном Даффи и главой Федерального управления гражданской авиации Брайаном Бедфордом, отмечает WSJ. По словам источников газеты, представители Минтранса передали запрос авиакомпаний в Белый дом.

Переговоры относительно возможного пакета экономической помощи авиакомпаниям, как ожидается, продолжатся в ближайшие дни. Лоукостеров воодушевило недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему нравится "когда авиакомпаний много, поскольку это обеспечивает конкуренцию", отмечают источники WSJ.

