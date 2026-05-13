Air India сократила число маршрутов из-за роста цен на топливо

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Национальный авиаперевозчик Индии Air India отказался от ряда маршрутов до августа, в частности, из-за роста цен на топливо, пишет The Times of India.

Авиакомпания отменила или уменьшила частоту рейсов в общей сложности по 29 международным направлениям.

"Изменения сделаны ввиду совокупности факторов, в том числе продолжающихся ограничений на использование воздушного пространства в ряде регионов и рекордно высоких цен на авиатопливо для международных перевозок", - сообщила Air India.

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого остается заблокированным Ормузский пролив, способствует повышению цен на энергоносители, что особенно серьезно сказывается на странах-импортерах нефти.