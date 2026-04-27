В Рязанской области в трех районах случились сбои в электроснабжении

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Рязанской области в трех районах нарушено энергоснабжение и-за непогоды, в филиале "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" ввели особый режим работы, сообщила пресс-служба "Рязаньэнерго".

"Налипание мокрого снега и ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов. Наиболее пострадавшими являются Рязанский, Старожиловский и Михайловский округа. В филиале введен особый режим работы, который подразумевает полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости на помощь прибудут дополнительные силы из соседних регионов", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы 47 бригад, 178 энергетиков и 107 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.