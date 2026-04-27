В Рязанской области в трех районах случились сбои в электроснабжении

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Рязанской области в трех районах нарушено энергоснабжение и-за непогоды, в филиале "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" ввели особый режим работы, сообщила пресс-служба "Рязаньэнерго".

"Налипание мокрого снега и ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов. Наиболее пострадавшими являются Рязанский, Старожиловский и Михайловский округа. В филиале введен особый режим работы, который подразумевает полную мобилизацию сил и средств. В случае необходимости на помощь прибудут дополнительные силы из соседних регионов", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы 47 бригад, 178 энергетиков и 107 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Россети МЧС Рязаньэнерго Рязанская область
"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Аракчи отправился с визитом в Москву

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов