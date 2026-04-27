Суд закрыл дело о банкротстве "Геотека" после заключения им мирового соглашения с ФНС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области на заседании 27 апреля удовлетворил жалобу Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Республике Башкортостан о прекращении дела о банкротстве АО "Геотек", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно представленной информации, стороны утвердили мировое соглашение по урегулированию задолженности нефтесервисной группы перед бюджетом.

Факт завершения судебного производства подтвердили "Интерфаксу" в "Геотеке".

"В соответствии с ранее согласованным графиком в целях добровольного урегулирования порядка и сроков исполнения обязательств по обязательным платежам АО "Геотек" и ФНС заключили мировое соглашение, которое было утверждено 27 апреля Арбитражным судом Тюменской области", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, ФНС обратилась в суд с требованием ввести в отношении "Геотека" процедуру наблюдения в феврале из-за задолженности по уплате обязательных платежей в общей сумме 493 млн рублей (464,2 млн рублей налогов и 28,5 млн рублей пеней).

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка" - ИФ) образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран.

Нефтесервисный холдинг ранее принадлежал ЗПИФ из структуры группы Газпромбанка, однако, по последней раскрытой информации на конец 2024 года, контроль над ним перешел АО "РНИ Холдинг". Его руководитель - Михаил Вахрушев - также является директором нескольких дочерних структур "Научно-производственного холдинга "ВМП".