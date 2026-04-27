Нефть Brent подорожала до $108,9 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили активный подъем вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:36 по московскому времени составляет $108,86 за баррель, что на $3,59 (3,41%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $2,55 (2,7%), до $96,95 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $105,82 за баррель, WTI - до $94,59 за баррель на оптимизме по поводу возможности урегулирования американо-иранского конфликта, возросшем после сообщения портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

Белый дом получил это предложение, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Эта информация появилась после отмены второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Между тем, движение судов через ключевой для поставок нефти Ормузский пролив остается крайне ограниченным.

"Продолжение дипломатического противостояния приводит к тому, что ежедневно мировой рынок недополучает 10-13 млн баррелей нефти, что усугубляет и без того напряженную ситуацию с предложением, - написал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Это означает, что цены на нефть могут двигаться только в одну сторону - вверх".

Тем временем эксперт SEB AB Бьярне Шилдроп предупредил, что, если Ормузский пролив не откроется в начале мая, глобальной рецессии избежать не удастся.

Аналитики Goldman Sachs Group больше не полагаются на разблокировку пролива в мае. "Теперь мы ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июня вместо середины мая, а также более медленного восстановления добычи в регионе", - говорится в их обзоре.

На этом фоне в Goldman повысили прогноз средней цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $80 за баррель.