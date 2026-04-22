ВТБ в 2026 году планирует заработать свыше 600 млрд руб. чистой прибыли

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли или чуть выше при рентабельности капитала (ROE) не менее 20%, заявил глава банка Андрей Костин.

"Мы все-таки считаем, что пока ситуация (с обслуживанием долга компаниями - ИФ) находится под контролем, и таких глобальных рисков не видим для банковского сектора. Напротив, вы знаете, банковский сектор в последние годы демонстрирует рекордные прибыли, это относится и к нашему банку. В прошлом году наша прибыль составила 502 млрд рублей при рентабельности капитала 18,3%. В этом году мы замахнулись на большую прибыль – на 600 млрд рублей или даже, может быть, чуть выше, чем 600 млрд рублей, и на рентабельность капитала не менее 20%", - сообщил Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

Он добавил, что результаты группы за I квартал 2026 года "будут достаточно положительными".