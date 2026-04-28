Поиск

В ВТБ допускают рост ставок на юани из-за возобновления Минфином операций с валютой

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление операций по бюджетному правилу может краткосрочно дестабилизировать рынок юаневой ликвидности в части роста ставок, за этим фактором нужно следить, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Эти покупки, по сути, стерилизуют часть ликвидности, существующей на рынке, не предоставляя ничего взамен. Мы считаем, что это фактор, за которым имеет смысл в рамках процентных ставок внимательно следить, он может быть тоже краткосрочно дестабилизирующим", - сказал он журналистам.

Он отметил стабилизацию ситуации в части ставок на юаневую ликвидность, резкий рост которых произошел в середине февраля (на китайский Новый год).

Минфин планирует возобновить операции с валютой в рамках бюджетного правила с мая. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае, отмечало ранее ведомство. Эти операции были приостановлены в марте и апреле из-за планируемого изменения базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Минфин и ЦБ ранее отмечали, что продажи валюты в марте сопоставимы с ее покупками в апреле (то есть отложенные операции нейтральны для рынка).

Минфин Дмитрий Пьянов ВТБ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

