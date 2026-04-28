Глава ЦБ считает, что основой для внешнеэкономических расчетов останутся банки

Цифровые активы, по ее мнению, останутся альтернативой и не универсальной

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Роль цифровых активов в международных расчетах выросла, но основой для них останутся банки их корреспондентские отношения, заявила на Альфа-саммите глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я все-таки думаю, что основой для расчетов внешнеэкономических все равно останутся банки и их корреспондентские отношения. Банки тоже научились работать в этих достаточно сложных условиях (...) Роль цифровых разных способов, активов в международных расчетах выросла, но на мой взгляд, это все-таки остается альтернативой, причем не универсальной", - сказала она.

"Невозможно изобрести один тип платежей, который будет удобен на все времена. Мы живем в санкционном окружении, поэтому разные механизмы, с использованием разных цифровых инструментов, цифровых валют, они применяются. И эти механизмы зависят не только от нашего желания, но еще и от регуляторики в других странах. Например, регулирование в Китае отличается от регулирования в Индии или в других странах", - добавила она.

По ее словам, работа этих механизмов также зависит от технологической готовности других стран, от их готовности кооперироваться.

"Поэтому у нас огромное разнообразие разных способов проведения расчетов, поэтому мы их поддерживаем, разные, мы всегда в контакте с бизнесом для того, чтобы они развивались", - сказала глава ЦБ.

"Может быть, он не такой приятный, сигнал, но мне кажется, не должно быть иллюзий, что мы можем вернуться к той достаточно простой, понятной, единой, глобальной системе расчетов. Это относится, кстати, не только к нашей стране. Как весь мир, мне кажется", - добавила она.

По ее словам, многие страны, видя ситуацию на рынке международных расчетов, думают об альтернативах, которые включают и цифровые активы. Новое регулирование рынка криптовалют в России упростит возможности для расчетов в цифровых валютах.

"Мы из этого исходим. Поэтому обсуждали с рынком это регулирование, для того, чтобы оно было полезным. Дальше готовы настраивать в зависимости от потребностей, которые будут возникать у бизнеса", - сказала глава ЦБ.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалюты), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.