"Транснефть" планирует в 2029 году завершить дальнейшее расширение ВСТО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Транснефть" реализует мероприятия по дальнейшему расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), чтобы увеличить объем экспорта российской нефти через порт Козьмино.

"Ориентировочный срок завершения реализации всех мероприятий по расширению - 2029 год", - сообщил вице-президент ПАО "Транснефть" Сергей Андронов корпоративному журналу.

Сейчас по ВСТО перекачивается около 20% общего объема нефти, транспортируемого по трубопроводам ПАО "Транснефть". "Это в основном экспортные поставки в порт Козьмино и Китайскую Народную Республику, через нефтепровод Сковородино - Мохэ, а также перекачка сырья на дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы - Хабаровский и Комсомольский. Реализация проекта позволила обеспечить нефтегазовые компании, работающие в Восточной Сибири, надежным транспортным коридором с доступом на стремительно растущий и высокомаржинальный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона", - напомнил он.

Западносибирская нефть поступает в ТС ВСТО по направлениям Заполярье - Пурпе - Самотлор - Александровское - Анжеро-Судженск - Тайшет, а также Пурпе - Омск - Анжеро-Судженск - Тайшет. Ее прием ведется от АО "Транснефть - Западная Сибирь" на ГНПС "Тайшет". Нефть, добываемая в Восточной Сибири, сдается на десяти приемо-сдаточных пунктах (ПСП) производителей нефти, подключенных к ТС ВСТО. Восемь ПСП находятся непосредственно на ВСТО, два поставляют нефть через нефтепровод Куюмба - Тайшет. Все ПСП подключены к нефтепроводу в зоне ответственности ООО "Транснефть - Восток".

"Соблюдается условный паритет, при котором доли западносибирской и восточносибирской нефти примерно равны. По нашим прогнозам, действующий паритет будет сохраняться, но при этом в будущем мы ожидаем роста сдачи нефти в ТС ВСТО", - уточнил Андронов.

ВСТО Восточная Сибирь Китай Козьмино Транснефть Сергей Андронов
