Новак заявил о наличии у России резервов для экспорта нефти

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия располагает диверсифицированными маршрутами по экспорту нефти, резервы сырья имеются, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос, может ли страна оперативно перенаправить поставки из балтийских портов.

"У нас диверсифицированные маршруты поставки. Как вы знаете, есть трубопроводные поставки по нефтепроводу ВСТО, Скороводино-Мохэ, через Казахстан, есть порты в Черном море, на Балтике, поэтому есть резервы, будем их использовать", - сказал он.

Вице-премьера также спросили о возможности увеличить добычу нефти.

"Безусловно, у нас есть возможность наращивать, но для этого требуется время, инвестиции, привлечение денежных ресурсов. Процесс не быстрый, а постепенный", - ответил он.

25 марта, как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, произошло возгорание в районе Усть-Луги, которая является одним из основным российских портов для экспорта нефти и нефтепродуктов.