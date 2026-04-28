В Восточной Сибири больше 20 компаний сдают нефть в ВСТО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 компаний сдают нефть, добытую в Восточной Сибири, в нефтепровод ВСТО, сообщил журналу "Трубопроводный транспорт нефти" (ТТН) президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Строительство этого нефтепровода можно смело назвать проектом поколения. Был создан новый экспортный коридор поставок нефти, который позволил России решить важнейшие стратегические задачи. Нефтегазовые компании получили новое, ранее не охваченное направление экспорта - страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай, а главное - возможность маневра. При любой нестыковке на западе теперь экспортный поток переключался на восточные направления", - отметил он.

"Это стало особенно очевидно сейчас - насколько дальновидными были планы руководства страны. Ведь тогда наличие развитого западноевропейского рынка было одним из аргументов против строительства ВСТО. Зачем такие затраты, когда есть бездонный (как казалось тогда) западный рынок?" - приводит слова Токарева корпоративный журнал.

"Все знали о богатствах Восточной Сибири, но разрабатывать их нефтяники не очень стремились, так как не имели возможности сбыта, не было инфраструктуры для транспортировки этой нефти. С другой стороны, строить нефтепровод, когда в регионе не ведутся работы по добыче нефти, тоже бессмысленно", - напомнил он.

После строительства нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) нефтегазовая отрасль Восточной Сибири воспряла, продолжились геологические изыскания, одно за другим запускались в работу нефтегазовые месторождения. "Если сначала ресурсной базой были только два, пусть и очень крупных, месторождения - Талаканское и Верхнечонское, то теперь работают больше десятка. Свыше 20 компаний сдают в ВСТО нефть, добытую в Восточной Сибири", - подчеркнул Токарев.

"Многие забывают, что пик реализации проекта - 2008-2009 годы - пришелся на глобальный мировой кризис. Но, несмотря на объективные условия, проект давал работу нашим предприятиям - металлургам, трубникам, транспортникам - в самый тяжелый период. Не погрешу против истины, если скажу, что этот проект помог стране облегчить последствия кризиса", - добавил глава трубопроводной монополии.

ВСТО обеспечивает транспортировку нефти месторождений Восточной Сибири на НПЗ России и на экспорт через порт Козьмино. Нефтепровод выведен на максимальную проектную мощность: на участке от ГНПС Тайшет до НПС Сковородино - до 80 млн т/год, на участке от НПС Сковородино до СМНП Козьмино - до 50 млн т/год.