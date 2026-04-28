Поиск

"Интер РАО" принимает участие в пилотном проекте по развитию цифрового рубля

Компания отрабатывает операции по оплате электроэнергии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Интер РАО" принимает участие в пилотном проекте по внедрению и развитию цифрового рубля, сообщила энергокомпания в проекте годового отчета за 2025 г.

Компания совместно с российскими банками успешно реализовала комплекс транзакций и отработала ключевые операции по оплате электроэнергии цифровыми рублями. В частности, Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Санкт-Петербурга (входит в "Интер РАО") и ВТБ успешно провели первую в России оплату услуг ЕИРЦ цифровыми рублями, говорится в отчете.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Количество счетов физлиц, открытых на платформе цифрового рубля в рамках пилота, на конец 2025 года составило более 2,6 тыс., число счетов на юрлиц превысило 130 шт., сообщал ЦБ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

