РСПП надеется при содействии американского бизнеса принять участие в саммите В20 в США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей мог бы принять участие в саммите "Деловой двадцатки" (B20) при условии приостановки действия санкций со стороны председательствующих в 2026 году в G20 США, заявил глава РСПП Александр Шохин, отметив, что содействие в этом могла бы оказать Американская торговая палата в России (AmCham Russia).

"Можно было бы пойти по пути выдачи временной лицензии OFAC - на период проведения "двадцатки" вывести (из-под санкций)", - сказал он на заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) в РСПП.

Шохин напомнил, что сам находится под санкциями Евросоюза, а не США. Что касается санкций OFAC в отношении РСПП, то их сложно будет оспаривать, учитывая, что основанием для введения ограничений является констатация "сути организации" - участие в ней крупнейших налогоплательщиков, а также их работа по технологическому развитию России.

"Поэтому, если посмотреть на временную лицензию РСПП на период подготовки и проведения "Деловой двадцатки" (B20) - могла бы как раз Американская торговая палата с этим выступить", - заметил Шохин.

Участвовавший в заседании президент AmCham Russia Роберт Эйджи поддержал эту идею: "Мы обязательно поднимем этот вопрос".

В частности, AmCham Russia уже предложила изучить эту идею Госдепартаменту США и, как отметил Эйджи, готова организовать встречу руководства РСПП с представителями Госдепа в Москве.

Саммит G20, частью подготовки к которому является проведение B20, пройдет в Майами в конце 2026 года. Предыдущий саммит G20 состоялся в ноябре прошлого года в ЮАР, РСПП обеспечивало координацию участия российского бизнеса в B20. В 2026 году председательство в "Глобальной двадцатке" перешло к США.

AmCham G20 OFAC Александр Шохин США РСПП Роберт Эйджи
Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Brent подорожала до $109,52 за баррель

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

