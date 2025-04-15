Глава Amcham считает отмену санкций против российской авиации выгодной и России, и США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Снятие санкций США в отношении российской авиационной отрасли было бы взаимовыгодно для обоих государств, считает глава Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи. Он сказал об этом "Эксперту".

"Это гуманитарная сфера, и изначально неправильно здесь было вводить ограничения. В России остается большой авиапарк Boeing, которые требуют запчастей, персонала и техподдержки и так далее. То есть мы как бы вводим санкции, которые напрямую влияют на безопасность граждан, которые пользуются этими самолетами", - заявил Эйджи.

"Помимо безопасности перелетов, остро стоит вопрос сертификации. Сейчас эти самолеты фактически не могут летать за границу, - добавил он. - Наконец, и Россия выступает производителем комплектующих для американского авиапрома. Например, совместное предприятие Boeing и "ВСМПО-Ависма" - Ural Boeing Manufacturing - в Свердловской области. Снятие санкций в этой отрасли было бы взаимовыгодно для обеих стран и для граждан".

Обсудить открытие неба США для российских авиакомпаний тоже нужно, считает Эйджи, но возникает вопрос, пойдет ли на аналогичный ответный шаг Россия, "и насколько эти действия будут равноценными для обеих сторон".

"Если Россия открывает свое небо, то США получают более короткий путь в Китай. В то же время Россия от открытия неба США мало что получает, потому что перелет, чтобы быть эффективным, должен проходить над Европой. А европейцы закрыли небо для России", - пояснил глава Amcham.

Санкции, введенные западными странами (включая США, Евросоюз, Великобританию и др.) после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, ряд "недружественных" государств запретили полеты в своем воздушном пространстве российским авиакомпаниям, а Россия в ответ на это ввела зеркальные меры в отношении иностранных перевозчиков. Регулярные рейсы из Москвы в несколько городов США выполнял "Аэрофлот".

В марте 2022 года Boeing Co., будучи одним из крупнейших потребителей российского титана, отказался от его закупок у ПАО "ВСМПО-Ависма". Позднее сообщалось о приостановке работы Ural Boeing Manufacturing - СП, занимающегося черновой механической обработкой титановых штамповок. В сентябре 2023 года "ВСМПО-Ависма" была включена в список предприятий, попадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations): это означает, что экспортные сделки, в которые вовлечена компания, требуют отдельных лицензий от американских властей.