Число банкротств компаний в РФ в 2025 г. сократилось до исторического минимума

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суды в 2025 году признали банкротами 6477 компаний, что на 24,3% меньше, чем годом ранее, и этот показатель является минимальным за 10 лет сбора данных, следует из статистики "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), составленной на основе сообщений арбитражных управляющих.

Согласно его данным, максимальное число компаний-банкротов (13101) было в 2018 году, затем наблюдался тренд на снижение числа банкротств с небольшим ростом в 2021 году после завершения "ковидного" моратория, который действовал в 2020 году.

Число процедур наблюдения, которые предшествуют банкротству, в 2025 году сократилось на 15,2% к предшествующему году, до 5268. Еще один опережающий показатель - количество намерений кредиторов подать заявления о банкротстве - снизился на 16,3%.

"В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым", - отмечает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин, слова которого приводятся в сообщении со статистической информацией.

На протяжении многих лет подавляющее число дел о несостоятельности компаний инициируют их кредиторы. 2025-й исключением не стал, на них пришлось 66,8% возбужденных процедур (годом ранее - 66,1%). Сами должники стали несколько чаще самостоятельно запускать процесс своего банкротства: так произошло в 16,5% дел в минувшем году, тогда как в 2024-м - в 9,5%. Активность Федеральной налоговой службы, напротив, сократилась с 24,3% до 16,4%.

Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности компаний (внешнее управление и финансовое оздоровление), по-прежнему применяются крайне редко. В 2025 году их было введено 59, годом ранее - 81, что составляет 0,9% всех типов процедур в оба периода.

"Необходимость реформы для усиления реабилитационной составляющей института несостоятельности очевидна. Компании должны получить эффективный инструментарий, позволяющий преодолеть временный кризис и избежать ликвидации в результате банкротства, что подтверждается позицией участников рынка", - заявляет первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, комментируя эти данные (его слова приводятся в сообщении "Федресурса").

Минэкономразвития в рамках поручений президента РФ и правительства РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертами, бизнес-объединениями активизировало работу по подготовке предложений, направленных на то, чтобы усилить реабилитационный функционал закона, ускорить проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, добавляет Колесников.

В ноябре 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о разработке поэтапного реформирования института банкротства вместо комплексной реформы, которая готовилась около 10 лет. Одно из предложений - создание процедуры добанкротной санации должников, позволяющей им и кредиторам договориться о реструктуризации задолженности с минимизацией рисков этой сделки.