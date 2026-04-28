Всемирный банк ждет роста мировых цен на энергоносители в 2026 году на 24%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировые цены на энергоносители в текущем году вырастут на 24% - до максимумов с 2022 года - из-за войны на Ближнем Востоке, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook.

Общий рост цен на сырьевые товары составит 16%, что будет способствовать разгону инфляции и замедлению экономического роста во всем мире.

Атаки на энергетическую инфраструктуру и ограничение судоходства в Ормузском проливе вызвали крупнейший в истории нефтяной кризис, в результате которого поставки сырья сократились примерно на 10 млн баррелей в сутки. Даже после отката от пиковых значений цена на Brent в середине апреля более чем на 50% превышала ее уровень в начале года.

Эксперты ВБ ожидают, что средняя цена этой марки нефти в 2026 году составит $86 за баррель против $69 за баррель в 2025 году. Этот прогноз предполагает улучшение условий в Ормузском проливе уже в мае и постепенное восстановление поставок до предвоенных уровней к концу 2026 года.

Цены на цветные металлы, включая алюминий, медь и олово, как ожидается, достигнут исторических максимумов, в том числе за счет возросшего спроса со стороны центров обработки данных и производителей электромобилей.

Стоимость драгоценных металлов в среднем повысится на 42% в 2026 году из-за повышенного спроса на активы "тихой гавани" в условиях геополитической неопределенности.

Война наносит удары по мировой экономике волнами: сначала растут цены на энергоносители, затем на продукты питания, после чего происходит ускорение инфляции, которое подталкивает центральные банки к повышению процентных ставок, что делает заимствования более дорогими, отметил главный экономист ВБ Индермит Гилл. "Больше всего пострадают беднейшие слои населения, которые тратят самую большую долю своего дохода на продукты питания и топливо, а также развивающиеся страны, уже испытывающие трудности из-за высокой долговой нагрузки", - сказал он.

Новый базовый прогноз ВБ предполагает, что в развивающихся странах средний темп инфляции в 2026 году составит 5,1%, это на целый процентный пункт превышает январский прогноз. В 2025 году показатель составил 4,7%. Прогноз роста экономик в этой группе стран понижен на 0,4 процентного пункта - до 3,6%.

Сырьевые цены могут вырасти еще сильнее в случае эскалации ближневосточного конфликта или более длительного, чем предполагается, устранения его последствий для поставок. В случае новых ударов по нефтегазовой инфраструктуре и более медленного восстановления экспорта энергоносителей средняя цена Brent в 2026 году может достичь $115 за баррель.

В рамках неблагоприятного сценария инфляция в развивающихся странах в этом году может составить 5,8%, что является максимумом с 2022 года.