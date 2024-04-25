ВБ отметил, что стабилизация мировых цен на сырье после спада сдержит замедление инфляции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глобальные цены на сырье стабилизировались после спада, сыгравшего важную роль в замедлении темпов инфляции в прошлом году, и это может усложнить задачу мировых центробанков в плане быстрого снижения ставок. Об этом говорится обзоре Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook.

Разрастание конфликта на Ближнем Востоке может остановить замедление инфляции, отмечавшееся в последние 2 года, полагают эксперты ВБ.

Индекс цен на сырье, рассчитываемый организацией, упал почти на 40% в период с середины 2022 года по середину 2023 года, однако с середины прошлого года индикатор остается стабильным.

Согласно прогнозу ВБ, сырьевой индекс уменьшится на 3% в 2024 году и на 4% в 2025 году, если не произойдет усиления геополитических конфликтов. Таких темпов снижения цен на сырье будет недостаточно для ослабления инфляции, которая остается выше целевых уровней в большинстве стран, отмечают в ВБ.

"Глобальная инфляция по-прежнему не побеждена, - полагает главный экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл. - Ключевая сила, способствовавшая ослаблению инфляции - падение цен на сырье - по сути наткнулась на стену. Это означает, что процентные ставки мировых ЦБ будут оставаться выше, чем ожидается, в текущем году и в следующем".

По его словам, серьезный шок для энергетического сектора может свести на нет существенную часть прогресса в сдерживании инфляции, достигнутого за последние два года.

Согласно прогнозу ВБ, средняя цена нефти Brent составит $84 за баррель в 2024 году и $79 за баррель в 2025 году. Однако в случае, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к существенным перебоям в поставках сырья на мировой рынок, стоимость Brent в текущем году может превысить отметку в $100 за баррель, говорится в обзоре.

Цена золота будет держаться на рекордном уровне в 2024 году и немного снизится в 2025 году, полагают эксперты ВБ.

Золото часто дорожает в периоды геополитической неопределенности, и этот фактор вместе с высоким спросом на драгметалл со стороны нескольких центробанков развивающихся стран, вероятно, будет поддерживать золото в течение всего 2024 года, отмечается в обзоре.

Эскалация ближневосточного конфликта также может привести к подъему цен на природный газ, удобрения и продукты питания, предупреждают в ВБ.

Базовый прогноз организации, однако, предполагает снижение мировых цен на продовольствие на 6% в 2024 году и на 4% в 2025 году, стоимости удобрений - соответственно на 22% и 6%.

ВБ также ожидает, что цены на медь увеличатся на 5% в 2024 году и стабилизируются в 2025 году, цены на алюминий повысятся соответственно на 2% и 4%.