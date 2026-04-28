Совет директоров VK Tech утвердил кандидатов в новый состав

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВК Технологии" (VK Tech, технологическая вертикаль холдинга VK) утвердил список кандидатов для избрания в новый состав СД, говорится в сообщении компании.

На девять мест в совете номинированы девять человек.

Практически все кандидаты входят в действующий состав совета. Это, в частности, генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев, финансовый директор VK Александр Морозов, старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Благодеяние" Ярослав Глазунов.

Кроме того, в совет номинированы генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, бывший президент МТС Алексей Корня, а также Артур Акопьян (ранее в СМИ он фигурировал как управляющий партнер UFG Private Equity) и Юлия Хелемендик.

Новичком в совете может стать директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин, сменив бывшего технического директора VK Антона Фролова, покинувшего компанию.

Совет директоров также рекомендовал чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Годовое собрание акционеров назначено на 3 июня, дата закрытия реестра - 9 мая.

VK Tech - поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решений обеспечивается по двум моделям: On-Premise (предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика) и On-Cloud (облачные сервисы по подписке).

Холдинг VK еще в декабре 2024 года сообщал, что рассматривает возможность проведения IPO VK Tech на Московской бирже.

В декабре 2025 года гендиректор VK Tech Павел Гонтарев говорил, что компания сохраняет планы по IPO, решение по срокам примет акционер в зависимости от рыночной конъюнктуры.

VK Tech
FT сообщила о планах Китая с мая возобновить экспорт топлива

Нефть остается в значительном плюсе, Brent торгуется около $111,4 за баррель

Нефть замедлила рост на решении ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Нижегородский губернатор предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

 ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9165 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов