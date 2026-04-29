Поиск

Запуск нового СПГ-завода в Катаре пока перенесен с III на IV кв.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Запуск нового завода по сжижению природного газа (СПГ) в Катаре - North Field East (NFE) -из-за конфликта на Ближнем Востоке пока откладывается с III на IV кв. 2026 года, сообщил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов.

Однако, подчеркнул он, конкретные сроки задержки будут зависеть от длительности конфликта.

TotalEnergies владеет 6,25% проекта North Field East (NFE), мощность которого составит 32 млн тонн СПГ в год.

Проекты NFE и NFS входят в масштабную программу расширения Северного месторождения (North Field), которая призвана повысить экспортные мощности Катара по производству СПГ на 48 млн тонн в год, до 126 млн тонн в год.

Катар TotalEnergies
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

