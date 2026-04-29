Поиск

ОАЭ, кроме ОПЕК, не собирается выходить из других многосторонних форматов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ОАЭ сейчас не планируют выходить из каких-либо других многосторонних организаций после решения покинуть ОПЕК и ОПЕК+, передает CNN со ссылкой на представителя ОАЭ.

По словам собеседника телекомпании, ОАЭ "пересматривают значимость и полезность своей роли и вклада по всем направлениям".

ОАЭ 28 апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. После этого в СМИ появились предположения, что в Абу-Даби планируют выход и из других многосторонних форматов.

CNN отмечает, что объявление о выходе из ОПЕК совпало с внеочередной встречей Совета сотрудничества государств Персидского залива. Представитель ОАЭ сообщил телеканалу, что "вчерашняя сессия стала первым хорошим шагом в правильном направлении", но добавил, что "в связи с сохраняющейся нестабильностью еще многое предстоит сделать".

ОАЭ являются членом множества региональных и международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

