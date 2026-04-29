Песков назвал участие России в ОПЕК+ возможностью сохранять диалог

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода России из формата ОПЕК+ вслед за ОАЭ, подчеркнув важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков.

"Это же не организация как таковая. Организация - это ОПЕК. А ОПЕК+ - это не организация, - отметил Песков. - Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки".

Он выражал надежду, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата.

Накануне ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году через эмират Абу-Даби.

Решение покинуть организацию стран-экспортеров в ОАЭ объясняют эволюцией подхода, "повышающего гибкость реагирования на изменения рынка, одновременно продолжая вносить вклад в стабильность".

