Новак назвал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ суверенным решением этой страны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+ - их суверенное решение, на которое государство имеет право, сообщил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

"Это суверенное решение государства, на которое оно имеет право, исходя из каких-то своих выводов, соображений, перспектив развития. Конечно, 60-летний опыт работы ОПЕК и участия в ней Объединенных Арабских Эмиратов - это большой срок совместной работы", - сказал он и еще раз подчеркнул приверженность России сделке.

"Я считаю, что в целом у нас механизм ОПЕК+ работает эффективно и показывал свои положительные результаты за последние 10 лет. В этом году исполняется 10 лет совместного сотрудничества. В периоды острых кризисов, таких как пандемия, падение цен 2015 года, этот механизм очень хорошо работал. Поэтому Россия придерживается этого соглашения", - добавил Новак.

ОАЭ 28 апреля объявили, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это "стратегическое решение" и основано на "долгосрочном экономическом видении", заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.