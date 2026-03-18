РЖД в марте ожидают увеличения погрузки на 0,8%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в марте ожидает увеличения погрузки, сохраняя прогноз роста показателя по году несмотря на слабую динамику первых двух месяцев, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Олег Белозеров.

В январе погрузка на сети РЖД снизилась на 4% - до 89,3 млн тонн, в феврале - на 3,2%, до 84,2 млн тонн.

"По марту ставим перед собой задачу прирасти (по погрузке - ИФ) на 0,8%, это будет 98,5 млн тонн, и по году план (погрузки - ИФ) планируем выполнять", - сказал Белозеров, напомнив, что совет директоров РЖД утвердил на 2026 год погрузку на уровне 1 132 млн тонн с ростом к 2025 году.

Говоря о падении погрузки в январе-феврале, глава РЖД отметил, что "начало года не такое, как мы себе его прогнозировали".

"В ряде случаев были аномальные морозы, замерз Финский залив, у нас были объявлены конвенции, и было очень много снега, это все мы почувствовали на себе. Это влияет на движение, есть ряд технологических нюансов, которые влияют непосредственно на погрузку, поэтому мы сейчас видим отклонение в меньшую сторону", - пояснил Белозеров.

Падение погрузки на железной дороге продолжается уже более двух лет. В 2025 году она упала на 5,6%, а в минувшем декабре показатель снизился на 4,8%. В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 года на 0,1% и в сентябре 2023 года - на 0,2%.