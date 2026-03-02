Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 3,2% до 84,2 млн тонн

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале составила 84,2 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за февраль 2026 года снизился в годовом исчислении на 5,8% и составил 186,8 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% и составил 230 млрд т-км.

Погрузка за январь-февраль, по оперативным данным, составила 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

За первые два месяца 2026 года железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 52,9 млн тонн (-6,7% к январю-февралю 2025 года), кокса - 1,5 млн тонн (-11,2%), нефти и нефтепродуктов - 32,8 млн тонн (-0,9%), руды железной и марганцевой - 16,8 млн тонн (+0,1%), черных металлов - 7,7 млн тонн (-14%), лома черных металлов - 580,6 тыс. тонн (-39,9%), химических и минеральных удобрений - 12 млн тонн (+0,3%), цемента - 1,7 млн тонн (-24,7%), лесных грузов - 3,9 млн тонн (-10,8%), зерна - 5,4 млн тонн (+44,6%), строительных грузов - 11,4 млн тонн (-0,7%), руды цветной и серного сырья - 2,6 млн тонн (-1,7%), химикатов и соды - 3,2 млн тонн (-4,7%), промышленного сырья и формовочных материалов - 3,6 млн тонн (-10,6%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот в январе-феврале 2026 года снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,8% и составил 381,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 8,7% и составил 473,3 млрд т-км.

Рост погрузки в феврале обеспечили Забайкальская (+12,7% к февралю 2025 года), Восточно-Сибирская (+4,6%), Юго-Восточная (+2,9%), Северо-Кавказская (+2,5%), Куйбышевская (+2,1%), Дальневосточная (+1,5%) и Южно-Уральская (+0,8%) железные дороги.

По данным РЖД, основное влияние на показатели погрузки оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии и строительной.

"Отправка угля в январе-феврале сократилась на 6,7%, до 52,9 млн тонн, черных металлов - на 14%, до 7,7 млн тонн, строительных грузов - на 0,7%, до 11,4%. Погрузка нефтяных грузов на фоне ремонтов на НПЗ составила 32,8 млн тонн (-0,9%). При этом в условиях хорошей рыночной конъюнктуры продолжается рост объемов вывоза зерна урожая 2025 года (+44,6%) и удобрений (+0,3%). Кроме того, стабильно растут экспортные перевозки грузов в восточном направлении - на 6,9%, до 27,8 млн тонн в январе-феврале, в том числе удобрений (+63,1%), железной руды (+17%) и зерна (+69,8%)", - объясняют в РЖД.

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на март составляет 3 176 000 тонн.