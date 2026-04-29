Поиск

Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется выше $117 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в среду, Brent торгуется выше отметки в $117 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 по московскому времени составила $117,27 за баррель, что на $6,01 (5,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $5,32 (5,32%), до $105,25 за баррель.

Росту рынка способствуют опасения затягивания ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику страны за счет недопущения выхода судов из иранских портов.

"До тех пор, пока не будет четкого плана, как завершить этот кризис или хотя бы открыть Ормузский пролив, цены на нефть продолжат идти вверх", - говорит аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер.

Тупиковая ситуация может длиться неделями, считает руководитель направления геополитических рисков в Kpler Ltd. Мишель Брухард.

"Либо мировой рынок даст понять Трампу, что больше не может терпеть такой дефицит нефти, либо это будет сам Иран, который заявит, что хочет иметь вернуть возможность экспортировать свою нефть", - сказала она на Bloomberg TV.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.

Brent WTI Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
