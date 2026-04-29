ЦБ сохранил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков на 0,5%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года - 0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков, говорится в пресс-релизе регулятора о решениях по макропруденциальной политике.

ЦБ отмечает, что кредитование экономики растет сбалансированными темпами. Банковский сектор, по мнению регулятора, обладает достаточным запасом капитала для поддержки устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующие периоды с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам и планового повышения макропруденциальных надбавок к нормативам достаточности капитала.

Банки продолжают постепенно восстанавливать показатель достаточности капитала: на 1 апреля по банковскому сектору он составил 13,9% по сравнению с 13,2% на 1 января текущего года и 12,5% на 1 января 2025 года.

В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось, отмечает регулятор.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. Регулятор оценивал, что это позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

